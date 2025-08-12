Icon Menü
Bis zu 39 Grad erwartet!: Erst Gluthitze, dann Sommergewitter

Bis zu 39 Grad erwartet!

Erst Gluthitze, dann Sommergewitter

Bis zu 39 Grad erwartet der DWD diese Woche in Bayern – doch trocken bleibt es nicht.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die hohen Temperaturen in Bayern reißen nicht ab. (Symbolbild)
    Die hohen Temperaturen in Bayern reißen nicht ab. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Es wird extrem heiß im Freistaat: In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen in Bayern auf bis zu 39 Grad klettern, doch auch Gewitterwolken ziehen auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können sich die Menschen in Bayern in der ersten Wochenhälfte auf Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen bis zu 38 Grad freuen.

    Auch die zweite Wochenhälfte startet am Donnerstag zunächst sonnig, doch im Laufe des Tages erwartet der DWD Unwetter mit Hagel und orkanartigen Böen. Die Hitze bleibt mit Temperaturen von 32 bis 39 Grad erhalten. Am Freitag wiederholt sich das Spiel: Der Tag startet sommerlich und heiß, bis auch hier Gewitter und Starkregen einsetzen.

