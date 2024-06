Bayern feiert 100 Jahre Konkordat

Seit 100 Jahren regelt das bayerische Konkordat die Beziehung zwischen der Katholischen Kirche und dem Freistaat. Das feiern Marx und Söder nun gemeinsam in München.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, feiern am Dienstag (16.00 Uhr) 100 Jahre bayerisches Konkordat. Das Vertragswerk, das das Verhältnis zwischen Freistaat und Katholischer Kirche auch heute noch regelt, hatte zwar schon am 29. März runden Geburtstag, den Festakt soll es aber erst jetzt in der Katholischen Akademie in München geben. Der Apostolische Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland, Erzbischof Nikola Eterović, wird ein Grußwort halten.

Das Konkordat regelt etwa, dass der Freistaat ein Vetorecht hat bei der Ernennung der katholischen bayerischen Bischöfe, wie theologische Professuren an den Hochschulen besetzt werden oder dass katholische Religionslehrer nur dann an staatlichen Schulen eingesetzt werden dürfen, wenn die Kirche nichts dagegen hat.

Und auch Finanzielles ist dort festgeschrieben. Denn die katholische Kirche erhält - wie auch die evangelische Kirche und jüdische Gemeinden - auch heute noch Geld vom Staat, die sogenannten Staatsleistungen. Allein der Freistaat Bayern zahlte im vergangenen Jahr 77 Millionen Euro an die katholische Kirche und 26 an die evangelische. Dazu kommen noch (nicht nach Konfessionen getrennt) 27 Millionen für kirchliche Gebäude. Bundesweit belaufen sich die Staatsleistungen für die beiden großen christlichen Kirchen auf rund 550 Millionen Euro im Jahr.

Die Kirchen bekommen die Staatsleistungen für die Enteignung deutscher Kirchen und Klöster Anfang des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Säkularisierung. Außer Hamburg und Bremen zahlen deshalb alle Bundesländer eine jährliche Summe an die katholische und die evangelische Kirche. Durch diese Staatsleistungen zahlen auch diejenigen Steuerzahler für Glaubensgemeinschaften, die damit gar nichts zu tun haben. Auf Bundesebene wird derzeit darüber diskutiert, die Staatsleistungen mit einer Milliardenzahlung an die Kirchen abzulösen.

