Kardinal Marx: Kirche muss sich neu orientieren

Die katholische Kirche muss sich aus Sicht des Münchner Kardinals Reinhard Max neu orientieren.

"Wie können wir neu finden, wo es langgehen könnte?", fragte der Erzbischof von München und Freising am Dienstag bei einem Gottesdienst zur Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein. "Die Frage nach der wahren Kirche stellt sich ganz neu", betonte er.

Dabei dürfe es nicht nur um Dogmen gehen. "Was nützt mir ein Bekenntnis, dogmatisch sauber", sagte Marx. "Und in der Praxis wird eine Diktatur unterstützt." Die Kirche müsse sich fragen, "was ihre Wahrheit ist - nur ein dogmatischer Text oder ein Bekenntnis, das ich unterschreibe? Oder ist sie eine Lebenspraxis - oder ist sie beides?" Was nütze ein dogmatisches Bekenntnis, "wenn das Reich Gottes nicht wirklich in mir selbst ankommt, wenn der Glaube unterdrückt wird".

Die Kirche habe sich in der Vergangenheit zu sehr um Worte gekümmert und zu wenig um die Praxis, zu sehr um ein Heilsversprechen nach dem Tod und zu wenig um das Hier und Jetzt: "Wir haben zu sehr geschaut, dass wir etwas versprechen, wenn wir tot sind."

Die katholischen deutschen Bischöfe tagen noch bis Donnerstag in dem Wallfahrtsort in Oberfranken. Ihre Hauptthemen sind der Krieg in der Ukraine, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und Kirchenreformen, die im Synodalen Weg angestoßen worden sind. DBK-Chef Georg Bätzing hat angekündigt, dass das kirchliche Arbeitsrecht geändert werden soll. Schwule und lesbische Mitarbeiter, die sich zu ihren Beziehungen bekennen, werden darin bislang diskriminiert.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-430096/3 (dpa)