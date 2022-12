Sternsinger besuchen Bundespräsidenten

25 Sternsinger aus dem Bistum Regensburg besuchen zum Dreikönigsfest 2023 den Bundespräsidenten in Berlin.

Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wollen die Gruppe am 6. Januar im Schloss Bellevue empfangen, wie am Donnerstag das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" in Aachen mitteilte. Die 16 Mädchen und neun Buben stammen aus der Pfarrei St. Jakob in Schwandorf und werden ihren Segen an das große Portal des Amtssitzes des Bundespräsidenten schreiben. Die Gruppe aus der Oberpfalz kommt stellvertretend für alle Sternsinger aus Deutschland.

Die vergangene, 64. Sternsingeraktion war Ende 2021 in Regensburg gestartet worden. Traditionell besucht eine Gruppe aus diesem Bistum im folgenden Jahr den Bundespräsidenten, um von ihrem Engagement im Vorjahr zu berichten. Das Motto der diesjährigen, 65. Sternsingeraktion lautet "Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit". Sie wird den Angaben nach am 30. Dezember in Frankfurt am Main eröffnet.

Das Dreikönigssingen gilt als weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger nach Angaben des Kindermissionswerks seit dem Aktionsstart im Jahr 1959. Die Spenden flossen demnach in 77 400 Projekte für benachteiligte und Not leidende Mädchen und Jungen in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

(dpa)