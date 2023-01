Blaulicht

vor 38 Min.

"Beleidigungen zähle ich gar nicht mehr": Was Rettungskräfte im Einsatz erleben

Plus Übergriffe gegen Rettungskräfte gibt es auch in der Region. Eine Notärztin, zwei Feuerwehrmänner und ein Sanitäter sprechen über Schönes und Beängstigendes im Einsatz.

Von Manuel Andre, Christina Heller-Beschnitt

Menschen werfen Böller auf Polizisten, schießen mit Raketen auf Feuerwehrleute und schmeißen Steine auf Sanitäter. Szenen wie diese passierten in der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten. Das löste nicht nur politische Debatten über dem Umgang mit Einsatzkräften aus. Es wühlt auch jene auf, die selbst im Einsatz sind. Zwei Feuerwehrmänner, eine Notärztin und ein Rettungssanitäter aus der Region erzählen, was die Bilder mit ihnen machen. Und berichten davon, dass auch sie schon angegriffen wurden.

