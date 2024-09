Brautpaar entgeht knapp Unglück auf A95: Polizei wird zum Hochzeits-Chauffeur

Die Polizei, Freund und Helfer – und wenn es einmal hart auf hart kommt, auch Chauffeur zur eigenen Hochzeitsfeier. Ein Brautpaar war lauf Polizeibericht auf der A95 in Richtung München in einem Porsche 911 unterwegs, als die beiden 31-Jährigen nur haarscharf einem großen Unglück entgingen. Als die Polizei eintraf, mussten die Beamten dennoch Verstärkung anfordern: Schließlich musste jemand die frisch Vermählten zu ihrer Feier nach Garmisch bringen. Aber der Reihe nach.

Gegen 16:09 Uhr war ein anderer 27-jähriger Mann aus Baden-Württemberg ebenfalls auf der A95 in Fahrtrichtung München unterwegs. Trotz Regen und nasser Fahrbahn soll er laut Polizei seine Geschwindigkeit nicht angepasst und die Kontrolle über seinen BMW verloren haben. Darum ereignete sich ein erster Unfall kurz nach der Anschlussstelle Murnau: Der BMW brach nach Angaben der Polizei nach links aus, schlug leicht gegen die Mittelschutzplanke, ehe es dem Fahrer gelang, sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen wieder unter Kontrolle zu bringen und anzuhalten. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt, der Gesamtschaden wird auf ca. 11.500 Euro geschätzt.

Zwei Unfälle auf der A 95 Richtung München: Hochzeitspaar strandet auf dem Seitenstreifen

Dann, etwa eine Minute später, ereignete sich ein weiterer Unfall. Die Insassen des verunglückten Fahrzeugs waren ebenfalls auf der A95 in Richtung München auf Höhe der Anschlussstelle Murnau unterwegs – nur diesmal in einem Porsche 911, frisch verheiratet, und auf einer kurzen Spritztour. Nach Angaben der Polizei scherte ein bisher unbekanntes Fahrzeug so knapp vor dem Porsche auf dessen Spur ein, dass nach Angaben des 31-jährigen Bräutigams aus München nur noch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Durch die Vollbremsung und wegen der Nässe verlor der Fahrer die Kontrolle und rutschte mit seinem Porsche etwa 40 Meter weit seitlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn entlang, ehe er zum Stehen kam. Dabei sei der Porsche nur wenige Meter an dem BMW des vorangegangenen Unfalles vorbeigerutscht. Ein Wunder: Weder die Insassen des Porsches noch die bereits Verunglückten wurden durch den zweiten Unfall verletzt. Der Porsche wurde laut Polizei stark verschmutzt, hat vermutlich jedoch nur geringe Schäden im Bereich des Unterbodens in Höhe von etwa 2000 Euro.

Als die zuständige Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim am doppelten Unfallort eintraf, stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Porschefahrer sowie bei dessen gleichaltrigen Beifahrerin um ein Brautpaar handelte. Nur kurz zuvor sollen die beiden sich Ja-Wort gegeben haben und wollten, bevor Sie sich auf den Weg zu Ihrer Hochzeitsfeier nach Garmisch aufmachen, noch eine Runde mit dem Porsche auf der Autobahn drehen. Nun saßen die beiden dort allerdings fest.

Die Polizei brachte den Vermählten einen Sekt mit zur Unfallstelle

Eine Hochzeitsfeier ohne Brautpaar ist bekanntlich schwierig – und Gäste, die zu lange warten müssen, werden gerne einmal ungemütlich. Darum erhielt eine eingeforderte Polizeistreife des Zentralen Einsatzdienstes aus Murnau einen Auftrag der besonderen Art: Das Brautpaar einsammeln und nach Garmisch zu ihrer Feier bringen.

Icon Vergrößern Für die Nerven: Die Polizeistreife brachte dem Paar Sekt mit, den sie auf der Fahrt zur eigenen Feier tranken. Foto: Polizei Icon Schließen Schließen Für die Nerven: Die Polizeistreife brachte dem Paar Sekt mit, den sie auf der Fahrt zur eigenen Feier tranken. Foto: Polizei

Wie die Polizei berichtet, machte die Streife auf dem Weg zum Unfallort noch einen kurzen Halt an einer Tankstelle, um – na klar – noch einen Piccolo Sekt für das Paar zu besorgen. Dann setzten die Beamten das frisch getraute Paar auf die Rücksitzbank des VW-Busses gesetzt, um dort auf den Schreck – und zur Vorbereitung auf die Feier – schon mal einen kleinen Schluck Sekt zu „genießen“.

Polizeibus statt Porsche: Brautpaar wird von der Polizei zur Feier chauffiert.

Das Brautpaar wurde nach Angaben der Polizei rechtzeitig zur Feier an die Gäste in Garmisch übergeben, sodass es zu keinen Verzögerungen der Feier kam. Anstelle des Porsches ist das Brautpaar eben aus dem Polizeibus ausgestiegen, was für großes Staunen bei den Gästen und einen (ohnehin schon) unvergesslichen Tag gesorgt haben dürfte.

Von dem unbekannten Fahrzeug, welches den Porsche geschnitten haben soll, ist Folgendes bekannt: VW Tiguan in der Farbe anthrazit. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann oder den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881 640-302 wenden.