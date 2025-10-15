Icon Menü
Blaulicht: Feuer in Regensburger Industrie – drei Verletzte

Blaulicht

Feuer in Regensburger Industrie – drei Verletzte

Am frühen Morgen brennt in einer Industriehalle in der Oberpfalz eine Maschine. Ein Mitarbeiter entdeckt das Feuer.
Von dpa
    Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Drei Menschen sind durch einen Brand in einer Regensburger Industriehalle verletzt worden – darunter auch ein Feuerwehrmann. Ein Mitarbeiter habe bei seinem Arbeitsbeginn am frühen Morgen eine brennende Maschine entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin habe er den Notruf gewählt. Eine giftige Rauchwolke habe es laut Feuerwehraussagen nicht gegeben.

    Zwei Mitarbeiter der Firma sowie ein Feuerwehrmann seien leicht verletzt worden, hieß es. Zur Brandursache und dem entstandenen Schaden konnte die Polizei bislang nichts sagen.

