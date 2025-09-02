Versuchter Mord in 15 Fällen: Krankenpfleger stiehlt Medikamente für sich und gefährdet Patienten

Der 42-jährige Pfleger hat zum Zeitpunkt der Taten in einer Landshuter Klinik gearbeitet. Wie die Deutsche Nachrichtenagentur (dpa) mitteilte, stahl der Mann unter anderem Morphin aus der Klinik, um es selbst zu verwenden. Mit seinem Vertuschungsversuch nahm er in Kauf, dass mehrere Patienten zu Schaden kommen. Am Dienstag, dem 2. September, begann der Prozess.

Landshut: Krankenpfleger stiehlt Medikamente und ändert Etiketten

Wie die dpa mitteilte, gehe die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte Morphin und Piritramid stahl und es selbst verwenden wollte. Die beiden Opioide fallen in Deutschland jedoch unter das Betäubungsmittelgesetz und würden deshalb in der Klinik abgezählt werden, heißt es in der Mitteilung.

Deswegen habe der 42-Jährige diese Medikamente gegen Ampullen mit Adrenalin und Naloxon ausgetauscht haben, indem er die Etiketten ersetzte. Diese Medikamente würden nicht regelmäßig kontrolliert. Insgesamt habe es sich um mehrere Dutzend Ampullen gehandelt, die ausgetauscht und in den Betäubungsmittelschrank gestellt worden waren.

Nach Diebstahl durch Krankenpfleger: Einige Patienten erhalten falsches Medikament

In 33 Ampullen habe sich statt Piritramid Adrenalin befunden. Laut dpa seien sechs davon an Patienten angewendet worden. Jedoch kam keiner der Betroffenen dadurch in eine lebensbedrohliche Situation. Alle weiteren falsch beschrifteten Medikamente seien nicht mehr verwendet worden. Keine der Ampullen mit Naloxon statt Morphin wurde an Patienten weitergegeben.

Potenziell hätten dennoch neun weitere Patienten durch den Vertuschungsversuch des Pflegers falsch behandelt werden können. Davon habe auch der Angeklagte ausgehen müssen. Einfluss darauf, welche Ampullen eingesetzt wurden, hatte der Mann demnach nicht.

Medikamente absichtlich vertauscht: Pfleger bewusst über Konsequenzen

Der 42-Jährige habe gewusst, dass die falsche Verwendung von Adrenalin akut lebensbedrohlich für die Patienten sein kann. Dies habe er jedoch in Kauf genommen, sagte die Anklagebehörde. Deshalb wirft die Staatsanwaltschaft dem Krankenpfleger 15 Mordversuche, sechs Körperverletzungen sowie Diebstahl vor.

Zum Prozessauftakt äußerte sich der vorsitzende Richter und sagte, der Fall sei besorgniserregend für Menschen, die ins Krankenhaus gekommen seien. Das Vorgehen des Pflegers könnte das Vertrauen der Öffentlichkeit in die ärztliche Versorgung erschüttern.

Aktuell sind für den Prozess fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil gegen den 42-jährigen Krankenpfleger könnte laut dpa Ende September fallen.