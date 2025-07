69-Jährige mit Demenz vermisst: Polizei München bittet um Mithilfe

Die Frau wohnt in einem Seniorenheim in Feldmoching-Hasenbergl in der Stösserstraße 14, München. Seit 16:40 Uhr wird die 69-Jährige vermisst. Sie heißt Angelika Heller, geborene Betz. Die Suche der Münchner Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Laut Informationen des Polizeipräsidiums leide die Seniorin unter starker Demenz und könne sich aktuell in einer Notlage befinden.

Demente Frau in München vermisst: So sieht die Seniorin aus

Um die Frau möglichst schnell zu finden, wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach ihr. Laut der Beschreibung der Dienststelle sieht sie so aus:

Angelika Heller aus München wird vermisst. Foto: Polizei München

Größe: 165 cm

Gewicht: circa 65 kg

Haare: grau-meliert, schulterlang

Kleidung: Oberteil mit Blumenmuster, graue Hose, beige Schuhe

Polizei München bittet um Hinweise: Suche nach vermisster 69-Jähriger

Wer die Frau gesehen hat oder einen Hinweis darauf hat, wo sie sich aufhalten könnte, kann sich an die Polizei wenden, zum Beispiel über das Hinweisformular. Unter der Telefonnummer 089/2910-0 erreichen die Hinweise die zuständige Dienststelle, das Polizeipräsidium München.

Zudem können Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Heller über den Polizeinotruf (110) oder jede andere Dienststelle mitgeteilt werden.