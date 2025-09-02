Brennender Lkw auf Standstreifen – A9 in eine Richtung gesperrt

Am Dienstagnachmittag ist auf der A9 bei Gefrees im Kreis Bayreuth ein Lastwagen in Brand geraten. Das teilte die Deutsche Presseagentur (dpa) mit und beruft sich dabei auf Polizeiinformationen. Die A9 ist in eine Richtung gesperrt.

Lkw gerät auf der A9 in Brand

Laut dpa fing der Lastwagen bei Gefrees im oberfränkischen Landkreis Bayreuth Feuer, als er auf der A9 in Richtung Norden unterwegs war. Wie die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur mitteilte, sei der Fahrer des Lkws nicht verletzt worden.

Das Fahrzeug habe auf dem Seitenstreifen gestanden. Seit dem frühen Nachmittag laufen die Löscharbeiten. Der Brand führte jedoch zu dichtem Rauch, der auch die Sicht auf der Fahrbahn in der Gegenrichtung beeinträchtigte. Deswegen sei auch diese bis in den späteren Nachmittag hinein gesperrt worden.

Die Einsatzkräfte löschen den brennenden Lkw. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

Brennender Lkw auf A9: Vollsperrung

Mittlerweile sei die Sperrung der Gegenrichtung aufgehoben, wie die Polizei gegenüber der dpa mitteilte. Die ursprünglich betroffene Fahrbahn in Richtung Norden bleibe aber weiterhin gesperrt. Wie aus dem Portal BayernInfo hervorgeht, bezieht sich die Sperrung aktuell auf eine Strecke von rund neun Kilometern.

Nach ersten Informationen habe der Lastwagen Batterien geladen, weshalb die Löscharbeiten länger als gewöhnlich dauern würden. Die Polizei empfiehlt, den Abschnitt weiträumig zu umfahren. Eine Möglichkeit gibt es in Richtung Suhl über A70, Thurnau, A73 und Breitengüßbach.