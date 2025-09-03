Weil die Zufahrt versperrt war: Männer schlagen sich mit Dönerspieß

Am Montagvormittag, dem 1. September, ist es vor einem Dönerladen in Bayreuth zu einer Schlägerei zwischen drei Männern gekommen. Das teilte die Deutsche Presseagentur (dpa) mit. Dabei attackierten sich die Männer nicht nur mit Fäusten – auch ein Dönerspieß kam zum Einsatz.

Bayreuth: Männer schlagen sich, später nutzen sie auch Dönerspieß

Wie die Polizei gegenüber der dpa mitteilte, begann der Streit damit, dass ein 18- und ein 28-Jähriger dem Lieferanten mit ihrem Wagen die Zufahrt versperrten. Der Lieferant wollte zu dem Dönerladen fahren, kam aber nicht durch. Deshalb kam es zu dem Streit. Laut Informationen des Bayerischen Rundfunks war der Lieferant 48 Jahre alt.

Zwischen den drei Beteiligten lag eine Sprachbarriere vor. Wie es in der Mitteilung der dpa heißt, sei dies einer der Gründe dafür gewesen, weshalb der Streit schließlich eskalierte. Zunächst schlugen sich die Männer mit Fäusten. Im weiteren Verlauf nutzten die Männer einen Dönerspieß des Lieferanten und eine andere Metallstange als Waffe gegeneinander.

Nach Auseinandersetzung mit Dönerspieß: Lieferant im Krankenhaus

Wie die Polizei der dpa weiter mitteilte, sei der Lieferant während der Auseinandersetzung verletzt worden. Der 48-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt. Die beiden anderen Männer seien ebenfalls verletzt worden, wurden jedoch noch vor Ort medizinisch versorgt.

Der Streit hat für alle drei ein Nachspiel. Aktuell ermittelt die Polizei gegen alle Männer – jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung.