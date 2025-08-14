Frau stürzt beim Wandern in einen Wasserfall und stirbt

Eine 49-jährige Frau ist am Mittwochabend bei einer Bergwanderung in Garmisch-Partenkirchen verstorben. Die Frau war mit ihrem Mann in einer größeren Gruppe mit Bergwanderführer Richtung Zugspitze unterwegs, teilte die Polizei mit. Sie wollten auf der Reintalangerhütte übernachten und den Gipfel am nächsten Tag besteigen. Eine Pause an einem Wasserfall endete für die Frau tödlich.

Ehemann versucht seine Frau zu retten und verletzt sich selbst

Gegen 20 Uhr ging ein Teil der Gruppe zum Partnachursprung, um dort zu baden. Die 49-Jährige befand sich auch in dem Wasserloch oberhalb des Wasserfalls. Sie konnte sich laut Polizei nicht mehr eigenständig über Wasser halten und stürzte aufgrund der starken Strömung den Wasserfall hinab. Ihr Ehemann versuchte zuvor noch sie zu retten, stürzte dabei jedoch selbst hinab. Beide wurden durch den Sturz schwer verletzt.

Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen rückte anschließend mit zwei Rettungshubschraubern an und brachte das Ehepaar in Krankenhäuser. Die Frau starb noch am Abend an ihren Verletzungen. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang.

Die Kinder der Frau mussten den Unfall mit ansehen

Aus der Gruppe der Wanderer wurde bis auf das Ehepaar niemand verletzt. Der Bergwanderführer, der ebenfalls der Frau zur Hilfe geeilt war, konnte sich selbstständig aus dem Wasser retten. Die beiden Kinder der Eheleute und ein weiteres Kind mussten den tragischen Unfall mit ansehen, so die Polizei. Sie wurden anschließend vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht Bayern betreut.