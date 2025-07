Großeinsatz der Feuerwehr: Dachstuhl steht in Flammen, ein Verletzter

Gegen 15 Uhr am Nachmittag erreichte die Einsatzstelle die Meldung, dass ein Dachstuhl in Aufham, einem Ortsteil Schweitenkirchens im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, in Flammen steht. Der Brand ist so enorm, dass die umliegenden Feuerwehren mit einem Großaufgebot versuchen, das Feuer einzudämmen.

Rauchgasvergiftung: Ein Verletzter

Aktuell geht das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord von einer verletzten Person. Bei der Verletzung soll es sich um eine Rauchgasvergiftung handeln.

Weitere Details noch nicht bekannt

In ihrer Pressemitteilung nennen die Einsatzkräfte bislang keine weiteren Informationen. Der Einsatz dauert an.