Rentner aus Bayern in Tschechien angegriffen: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Rentner aus Bayern ist in Tschechien angegriffen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Der Vorfall habe sich bereits am Donnerstagabend ereignet.

Tschechien: Unbekannte greifen deutschen Rentner an

Um Geld beim Tanken zu sparen, fuhr der ältere Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth in der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze in das Nachbarland. Laut Informationen des Polizeipräsidiums wurde der Mann auf dem Rückweg von drei Frauen angehalten. Diese zwangen ihn auf die Rückbank seines Autos und fuhren mit dem Rentner an einen ihm unbekannten Ort.

Hier, so die Polizei, seien die Frauen handgreiflich geworden. Dabei sei der Mann verletzt worden, jedoch war er weiterhin in der Lage, nach Hause zu fahren.

Angriff durch Unbekannte: Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Am McDonald's-Parkplatz in Mitterteich fiel der Rentner schließlich Passanten auf. Diese alarmierten die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz ermittelt nun.

Die Beamten bitten darum, dass sich Zeugen des Vorfalls bei ihnen melden. Wer etwas Verdächtiges an der deutsch-tschechischen Grenze oder dem Parkplatz gesehen hat, erreicht die Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 0961/401-2222.