Drei Kinder müssen reanimiert werden: Schwere Badeunfälle in Bayern

Am Donnerstagabend ist es in Schweinfurt und Regensburg zu mehreren Rettungseinsätzen nach Badeunfällen mit Kindern gekommen. Das berichteten die Polizei sowie mehrere Medien. Drei Kinder wurden im Zuge dessen reanimiert. Zwei Geschwister sind Medienberichten zufolge im Krankenhaus inzwischen an ihren Verletzungen gestorben.

Schweinfurt: Schwestern treiben leblos im Wasser, Passanten entdecken Schwimmflügel

Südlich von Schweinfurt spielten am Abend zwei Schwestern am Baggersee im flachen Wasser. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtete, waren die beiden Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren zum Zeitpunkt des Unglücks unbeaufsichtigt. Aus bislang ungeklärten Gründen kamen die Mädchen unter die Wasseroberfläche, so die Polizei.

Aufmerksame Badegäste bemerkten den Schwimmflügel des einen Kindes, der im Wasser trieb. Helfer fanden daraufhin auch das zweite Kind. Die alarmierten Notärzte begannen sofort damit, die Geschwister zu reanimieren. Eines der Kinder wurde per Hubschrauber in die Würzburger Uniklinik gebracht, das zweite Mädchen mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Schweinfurt. Laut Aussagen der Polizei befanden sich beide Kinder in einem kritischen Zustand.

Wie das Nachrichtenportal inFranken.de am Freitagnachmittag unter Berufung auf die Polizei meldete, überlebte die ältere Schwester den Badeunfall nicht. Das siebenjährige Kind sei demnach gegen 17.22 Uhr im Krankenhaus gestorben. Seit Samstagnachmittag ist klar, dass auch ihre sechsjährige Schwester tot ist.

Icon vergrößern Gerade für Kinder sind Schwimmhilfen wie Schwimmflügel lebensrettend. Eine Garantie sind die Hilfen aber nicht. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gerade für Kinder sind Schwimmhilfen wie Schwimmflügel lebensrettend. Eine Garantie sind die Hilfen aber nicht. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild)

Regensburg: Kind fiel in Becken - Herzstillstand

Ebenfalls am Donnerstagabend kam es im Regensburger Westbad zu einem ähnlichen Unfall. Wie die Passauer Neue Presse (PNP) berichtete, fiel dort ein drei Jahre altes Mädchen in ein Kneippbecken. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass das Kind einen Temperaturschock erlitt, was zu einem Herzstillstand der Dreijährigen führte.

Erneut waren es Badegäste, denen das Kind auffiel. Zwei Besucher fanden das Mädchen leblos im Wasser treibend und retteten es. Gemeinsam mit dem Bademeister begann einer der Gäste sofort mit der Reanimation. Die Rettungsmaßnahmen der beiden Männer waren erfolgreich.

Das Kind wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und befand sich auf der Intensivstation. Laut Informationen der PNP befand sich das Mädchen am Morgen in einem stabilen Zustand. Die Polizei geht nicht davon aus, dass weitere Personen an dem Unfall beteiligt waren.

Icon vergrößern Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Unglücke unbeaufsichtigt am Wasser. Foto: dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Unglücke unbeaufsichtigt am Wasser. Foto: dpa (Symbolbild)

Vermehrt Badeunfälle in Bayern

In den vergangenen Tagen kam es in Bayern immer wieder zu Badeunfällen. Aktuell verunglücken im Freistaat mehr Menschen im Wasser, als im vergangenen Jahr. Bis Ende Juli starben bereits 48 Personen beim Baden.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ruft deswegen zu mehr Vorsicht auf. Besonders bei Kindern fordert sie eine Schwimmwestenpflicht, um Unfälle wie in Schweinfurt und Regensburg zukünftig zu verhindern.