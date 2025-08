Randalierer greift unter Drogeneinfluss Bahnpersonal in S-Bahn an

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Mann unter Drogeneinfluss in einer S-Bahn randaliert und Personal angegriffen. Der 27-Jährige war in der S8 Richtung Herrsching unterwegs und sichtbar alkoholisiert, teilte die Polizei mit. Als er von zwei Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit angesprochen wurde, eskalierte die Situation.

Zunächst entwickelte sich laut Polizei ein verbaler Streit. Der Mann soll die Mitarbeiter bedroht und beleidigt haben. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der drei Männer. Eine Bundespolizistin in Zivil beobachtete den Streit zufällig und forderte Unterstützung an. Die S-Bahn wurde in Laim gestoppt und mehrere Reisende sammelten sich um den aggressiven Mann. Die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn konnten ihn nicht beruhigen und er beleidigte umstehende Reisende.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung

Schließlich gelang es den Angaben nach Bundespolizisten die Situation zu lösen und sie brachten den Mann auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass der 27-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,17 Promille hatte. Zudem schlug ein Drogentest positiv auf Kokain an. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.