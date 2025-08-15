Wegen Kontrolle: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei und boxt Passanten

Am Donnerstagvormittag ist ein junger Mann in Nürnberg vor der Polizei geflohen. Dabei verletzte der 18-Jährige einen unbeteiligten Passanten. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Die Polizeiinspektion Nürnberg Mitte sucht nun nach Zeugen des Vorfalls - und nach dem geschlagenen Mann.

Flucht vor der Polizei: Mann will Personalien nicht geben

Wie die Polizeiinspektion mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 10:40 Uhr in der Jakobstraße. Die Beamten trafen auf den 18-Jährigen, da er im Verdacht stand, Sachbeschädigung begangen zu haben. Deshalb forderte die Polizei ihn auf, seine Personalien überprüfen zu lassen. Plötzlich ergriff der junge Verdächtige die Flucht vor den Beamten und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Durch die Frauentormauer flüchtete der Mann in Richtung des U-Bahnhofs Plärrer. Ein Zeuge, der nicht an der Situation beteiligt war, versuchte, den 18-Jährigen zu stellen und versperrte ihm auf dessen Flucht den Weg. Der junge Mann schlug den Passanten in den Bauch und floh weiter vor der Polizei. Schließlich gelang es einer Streife, den Mann aufzuhalten. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Auch dagegen wehrte sich der 18-Jährige. Die Polizisten fesselten ihn deshalb und brachten ihn im Anschluss in eine Dienststelle.

Auf der Flucht boxte der 18-Jährige einen Passanten, der ihn stellen wollte.

Nach Schlag in den Bauch: Passant noch unbekannt

Aufgrund der Verfolgung des 18-Jährigen hatten die Beamten die Personalien des geschlagenen Passanten nicht aufnehmen können. Nachdem die Verfolgungsjagd beendet war, trafen die Polizisten den Passanten nicht mehr vor Ort an.

Die Beamten bitten ihn nun darum, sich bei ihnen zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sind dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können Personen unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 melden. Die Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts der Körperverletzung.