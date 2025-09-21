Mit Taschenlampen durch den Kindergarten: Zwei Einbrüche, keine Täter, ein ungeklärter Zusammenhang

In der Nacht zu Sonntag, 21. September, sind mehrere Personen im Westen Fürths in einen Kindergarten eingebrochen. Das berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Am Morgen wurde ein weiterer Einbruch in einen nahegelegenen Kindergarten bekannt.

Einbruch in Kindergarten: Verdächtige mit Taschenlampen unterwegs

Wie die Polizei mitteilte, habe ein Passant gegen ein Uhr in der Nacht den Notruf gewählt. Der Mann gab an, dass er verdächtige Personen rund um den Kindergarten im Rennweg beobachtet habe. Diese seien mit Taschenlampen unterwegs gewesen.

Als die Polizisten am Kindergarten eintrafen, entdeckten sie, dass tatsächlich kurz zuvor in den Kindergarten eingebrochen worden war. Daraufhin fahndete die Polizei nach mindestens zwei unbekannten Tätern. Auch ein Hubschrauber war an der Fahndung beteiligt. Die Suche blieb ohne Erfolg.

Die Einbrecher fielen durch ihre Taschenlampen auf.

Suche nach mutmaßlichen Tätern: Weiterer Einbruch wird bekannt

Am Morgen erfahren die Beamten, dass in einen weiteren Kindergarten in der Nähe eingebrochen worden war, diesmal in der Kolpingstraße in Oberfürberg. Die Einbrüche fanden laut Polizei kurz nacheinander statt. Deshalb prüfen die Ermittler nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Fürth in den Fällen. Zeugen könnten auf verdächtige Personen aufmerksam geworden sein, die in der Nacht rund um den Kindergarten unterwegs waren – möglicherweise mit Taschenlampen. Hinweise können Zeugen telefonisch unter 0911 2112 – 3333 an die Polizei richten.