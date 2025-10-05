Mehrere Türen aufgebrochen: Junges Trio bricht in Gymnasium ein

Am Samstagmorgen, dem 4. Oktober, sind drei Personen in ein Gymnasium im Stadtgebiet Fürth eingebrochen. Das berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Zwei der mutmaßlichen Täter sind noch minderjährig.

Einbruch in Schule: Polizei stößt auf mehrere aufgebrochene Türen

Wie die Polizei mitteilte, meldete der Alarm des Gymnasiums gegen 2.30 Uhr am Samstagmorgen, dass in die Schule in der Tannenstraße eingebrochen wurde. Streifen der Polizeiinspektion Fürth fuhren zum Schulgebäude.

Dort fanden sie mehrere Türen, die aufgebrochen worden waren. Daraufhin umstellten die Beamten das Gebäude und suchten die Schule nach den Einbrechern ab.

Aufgebrochene Türen: Polizei trifft auf junge Verdächtige

Im Gebäude stießen die Beamten schließlich auf die mutmaßlichen Einbrecher. Bei den drei Tatverdächtigen handelte es sich um ein 17-jähriges Mädchen, einen 14-jährigen Jungen und einen 20 Jahre alten jungen Erwachsenen.

Als die Polizeibeamten auf die jungen Verdächtigen trafen, hatten diese „diverses Einbruchswerkzeug sowie aus verschiedenen Büros entwendete Wertgegenstände“ bei sich, heißt es in der Mitteilung. Daraufhin nahmen die Polizisten die drei vorläufig fest.

Icon vergrößern Die drei mutmaßlichen Einbrecher brachen mehrere Türen auf, um in die Schule zu gelangen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die drei mutmaßlichen Einbrecher brachen mehrere Türen auf, um in die Schule zu gelangen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Nach Einbruch in Gymnasium: Jugendliche den Eltern übergeben

Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Jugendlichen später ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Alle drei Verdächtigen müssen sich im weiteren Verlauf strafrechtlich für den Einbruch in die Schule verantworten.

Gegen die 17-Jährige laufen zusätzliche Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Das Mädchen hatte einem Polizisten gegen das Schienbein getreten und muss sich nun auch dafür verantworten.