Großbrand heute in Bernbach bei Bidingen am Samstag (4.10.2025): Große Rauchsäule über dem Ostallgäu

Großbrand im Ostallgäu

Brand in Maschinenhalle in Bernbach – Warnung für Anwohner aufgehoben

Am Vormittag ist ein Brand in einer Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bernbach ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr im Ostallgäu ist am Vormittag zu einem Brand in Bernbach ausgerückt.
    Die Feuerwehr im Ostallgäu ist am Vormittag zu einem Brand in Bernbach ausgerückt.

    Am Ortsrand von Bernbach, einem Ortsteil von Bidingen bei Marktoberdorf im Ostallgäu, ist heute am Samstagvormittag ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen.

    Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, brannte auf dem Grundstück eine Maschinenhalle. In dieser befanden sich zahlreiche Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

    Brand in Bernbach: Auch Warnapp NINA schickt Meldung

    Ersten Informationen zufolge waren keine Menschen in Gefahr. Bei dem Brand bildete sich starker Rauch, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

    Über die Warnapp NINA wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben, das betroffene Gebiet zu vermeiden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten. Die Warnung wurde am Samstag gegen 12.30 Uhr aufgehoben.

    Weitere Informationen folgen.

