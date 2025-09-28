Schwerer Unfall: Ein Toter und fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Sonntagnachmittag, dem 28. September, ist es auf einer Staatsstraße bei Karm in der Nähe von Hilpoltstein im Landkreis Roth zu einem schweren Autounfall gekommen. Dabei starb ein 56-jähriger Mann. Das berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Mitteilung. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Frontalzusammenstoß: Auto fährt in den Gegenverkehr

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr auf der Staatsstraße 2388 von Lay in Richtung Karm, einem Gemeindeteil der Stadt Hilpoltstein. Ein VW war auf der Straße unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich nach rechts in den Randstreifen fuhr. Anschließend geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn der Staatsstraße. Warum das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist bisher nicht bekannt.

Dem VW kam dabei ein Audi entgegen. Der 56-jährige Fahrer des Audi konnte dem VW nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Wie es in dem Polizeibericht hieß, wurde der 56-Jährige „durch die Wucht der Kollision“ schwer verletzt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Schwerer Unfall in Mittelfranken: Ein Toter und fünf Verletzte

Die 57 Jahre alte Beifahrerin des Verstorbenen wurde bei dem Frontalzusammenstoß leicht verletzt. Auch die Insassen des VWs, eine Familie mit zwei Kindern, wurden wegen leichter Verletzungen von den Einsatzkräften vor Ort, teilweise auch in Krankenhäusern versorgt.

Die Polizei teilte mit, dass die Inspektionen aus Hilpoltstein und Roth den Unfall aufnahmen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete zudem an, dass die Beamten von einem Unfallsachverständigen unterstützt werden. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sperrten die Straße.

Icon vergrößern Bei dem Unfall starb ein Mann, fünf Menschen wurden leicht verletzt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei dem Unfall starb ein Mann, fünf Menschen wurden leicht verletzt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Nach Unfall mit einem Toten: Polizei sucht nach Zeugen

Um den aufzuklären, wie es zu dem Unfall gekommen ist, sucht die Polizei derzeit nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 09174/47890 bei der Polizei in Hilpoltstein melden.