Knapp 1000 Tabletten und mehr als ein Dutzend Ampullen: Mann transportiert Dopingmittel – eines ist Tiermedizin

Ende August hat das Hauptzollamt Nürnberg einen Mann auf der A3 kontrolliert, der mehrere verbotene Dopingmittel in die Niederlande transportierte. Das teilte die Kontrolleinheit Anfang September mit. An Board hatte der Mann unter anderem knapp 1000 Tabletten – und ein Mittel, das auch in der Tiermedizin einsetzt wird.

Mehr als 1000 Tabletten Dopingmittel: Strafverfahren gegen 33-Jährigen

Wie das Hauptzollamt Nürnberg mitteilte, zogen die Beamten den Mann aus dem fließenden Verkehr auf der A3 heraus, um ihn zu kontrollieren. Der Verdächtige war auf dem Weg von Bulgarien in die Niederlande. Gegenüber den Beamten sagte der 33-Jährige, dass er keine anmeldepflichtigen oder verbotenen Waren dabei habe. Die Lüge flog schnell auf.

Während der Kontrolle durchsuchten die Zollbeamten zuerst einen Rucksack, der auf der Rückbank des Wagens lag. Hier befanden sich drei Ampullen Anabolika. Danach fanden die Beamten auch im Kofferraum verbotene Mittel. Darunter waren verschiedene Dopingmittel in Tablettenform, Glasbehältern und weitere Ampullen. Insgesamt stellte der Nürnberger Zoll rund 1000 Tabletten und 14 Ampullen sicher. Diese gelten nun als Beweismittel.

Zoll findet mehrere Dopingmittel im Kofferraum – eines davon ist auch Tiermedizin

Der 33-jährige Fahrer des Wagens sagte gegenüber den Beamten, dass er die Mittel selbst nutzen wolle. Wie der Nürnberger Zoll mitteilte, werde eines der Mittel auch in der Veterinärmedizin verwendet. Dass die Anwendung dessen gesund ist, bezweifelte die Behörde.

Der Mann wird verdächtigt, gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen zu haben. Zuständig ist nun die Staatsanwaltschaft München.