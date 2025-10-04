Lamborghini zerteilt: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, 3. Oktober, ist ein Mann auf der A94 mit seinem Sportwagen schwer verunglückt. Das berichtete die Feuerwehr München in einer Mitteilung. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

A94: Sportwagen wird in zwei geteilt

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der 35-jährige Fahrer gegen 16 Uhr auf der A94 in Richtung München unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Mann verlor auf Höhe der Ausfahrt Daglfing die Kontrolle über den Lamborghini. Warum dies geschah, ist bisher unklar.

Nachdem der Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen war, fuhr er gegen einen Baum. Bei dem Aufprall zerriss der Lamborghini in zwei Teile und geriet im Anschluss in Brand. Laut Feuerwehr war die Unfallstelle „von Trümmern übersät“.

Nach Unfall: Fahrer schwer verletzt

Vor Ort versorgten zunächst Ersthelfer den Mann. Bei dem Unfall wurde der 35-Jährige schwer verletzt. Die Münchner Feuerwehr löschte den brennenden Sportwagen, die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und halfen dabei, den Mann aus den Trümmern des Wagens zu bergen.

Nachdem der 35-Jährige befreit worden war, brachte ein Rettungswagen den Schwerverletzten in eine Münchner Klinik. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch die Schadenssumme ist, konnte die Feuerwehr nicht mitteilen.