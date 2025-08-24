Ferrari brennt vollständig aus – 170.000 Euro Schaden

Am Samstagnachmittag ist ein Ferrari-Youngtimer in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau vollständig ausgebrannt. Das berichteten die Deutsche Presseagentur (dpa) und die Passauer Neue Presse (PNP). Dabei entstand ein hoher sechsstelliger Schaden für den Besitzer.

Ferrari brennt vollständig aus: Das ist passiert

Der 63-jährige Besitzer des Ferrari F355 aus dem Landkreis Passau fuhr in seinem Wagen, als er gegen 17.30 Uhr plötzlich Flammen im Rückspiegel bemerkte. Kurze Zeit später stand der Wagen in Vollbrand, der 63-Jährige konnte jedoch rechtzeitig aus dem Fahrzeug flüchten. Er erlitt keine Verletzungen. Laut PNP berichtete der Fahrzeughalter einem Augenzeugen, dass er zuvor in Österreich getankt habe. Auf dem Rückweg bemerkte der Mann am Ortsausgang von Neuhaus am Inn demnach den Brand seines Wagens.

Die Feuerwehr war zwar im Einsatz, der Wagen brannte dennoch vollständig aus. Der Brand wurde schließlich gelöscht. Aktuell gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass ein technischer Defekt der Grund dafür war, dass das Fahrzeug plötzlich in Flammen stand. Der Schaden beläuft sich auf rund 170.000 Euro.

Bei dem Ferrari handelte es sich um eines der letzten Fahrzeuge der Serie aus dem Jahr 1999, als die Produktion des Modells F355 nach fünf Jahren eingestellt worden war. Es war das letzte Modell der Luxusmarke, das Klappscheinwerfer eingebaut hatte. Damit war der ausgebrannte Ferrari ein seltenes Stück.

In vier Jahren wäre der Ferrari ein Oldtimer gewesen. Foto: Lena-Vanessa Kruppe (Symbolbild)

Youngtimer vs. Oldtimer: Das ist der Unterschied zwischen den Klassikern

Der Ferrari F355 mit Baujahr 1999 war nur vier Jahre davon entfernt, als Oldtimer zu gelten. Laut Definition der deutschen Fahrzeug-Zulassungsverordnung muss ein Fahrzeug folgende Kriterien erfüllen, um den Titel „Oldtimer“ tragen zu dürfen:

Das Fahrzeug muss vor mindestens 30 Jahren zum ersten Mal in Verkehr genommen worden sein.

Das Fahrzeug befindet sich weitestgehend im Originalzustand. Große Veränderungen an der Originalkarosserie können dazu führen, dass ein Wagen die Klassifizierungskriterien nicht mehr erfüllt.

Das Fahrzeug ist grundsätzlich gut erhalten.

Oldtimer sind nicht nur ein optischer Blickfang. Offiziell sind solche Fahrzeuge ein „Teil der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturguts“. Youngtimer sind bei entsprechender Pflege und Instandhaltung auf gutem Wege, Oldtimer zu werden. Die Fahrzeuge unterscheiden sich lediglich vom Alter her. Ein Youngtimer ist ein Fahrzeug, das mindestens 20, aber weniger als 30 Jahre alt ist.