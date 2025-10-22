Kind fällt von Gabelstapler und wird überrollt: 10-Jähriger schwer verletzt

Am Samstag, 18. Oktober, ist ein Junge in Söchtenau im Landkreis Rosenheim von einem Gabelstapler überrollt worden. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Bei dem Unfall wurde der 10-Jährige schwer verletzt.

Unfall mit Gabelstapler: Junge wird überrollt

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, saß der Junge auf einer der Gabeln des Fahrzeugs, als der Unfall passierte. Der 10-Jährige fiel unvermittelt von der Gabel und wurde überrollt. Dabei wurde das Kind an Beinen und Füßen schwer verletzt.

Einsatzkräfte brachten den Jungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie die dpa berichtete, befand sich der 10-Jährige nicht in Lebensgefahr.

10-Jähriger durch Gabelstapler schwer verletzt: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Der Unfall ereignete sich auf einem privaten Grundstück. Ein 52-jähriger Mann fuhr den Gabelstapler, als der Junge während der langsamen Fahrt von einer der Gabeln fiel.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 52-Jährigen. Im Raum steht der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung.