Doppeldiebstahl: 20-Jähriger beraubt gleichen Baumarkt zwei Mal und wehrt sich mit Pfefferspray gegen Mitarbeiter

Am Wochenende hat ein 20-jähriger Mann zwei Baumärkte in Fürth und Erlangen beraubt, einen davon sogar zwei Mal am selben Tag. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der mutmaßliche Täter wehrte sich mit einem Pfefferspray gegen Mitarbeiter, die ihn festhalten wollten.

Baumarktraub: Mutmaßlicher Täter attackiert 75-jährige Mitarbeiterin mit Pfefferspray

Den ersten Diebstahl beging der 20-jährige mutmaßliche Täter am Freitagnachmittag in einem Baumarkt in Fürth. Zunächst ließ er sich lange zu einem bestimmten Artikel des Marktes beraten, nur um ihn dann doch nicht zu kaufen. Stattdessen nahm der Mann einen anderen Artikel aus der Auslage und verließ den Markt, ohne zu bezahlen.

Eine 75-jährige Mitarbeiterin des Baumarktes in der Fritz-Gastreich-Straße bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an. Daraufhin sprühte er der Frau mit Pfefferspray ins Gesicht und ging aus dem Markt. Im Anschluss floh er in seinem Fahrzeug. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die an diesem Tag erfolglos blieb.

Die Polizei leitete am Freitag eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

Einen Tag später: 20-Jähriger überfällt gleichen Markt zwei Mal

Bereits am nächsten Tag sorgte der Mann erneut für Aufmerksamkeit. In einem Baumarkt an der Erlangener Neumühle schlug er ein weiteres Mal zu. Diesmal beobachtete ihn ein Mitarbeiter per Videoüberwachung dabei, wie er einen Artikel stahl. Dem Mann gelang es aber nicht, den 20-Jährigen festzuhalten.

Nur einige Stunden später erhielt der Mitarbeiter jedoch eine weitere Gelegenheit dazu. Der 20-Jährige kehrte in denselben Baumarkt zurück und bediente sich diesmal an einem Artikel aus der Sanitärabteilung. Erneut beobachtete der Mitarbeiter den Diebstahl, diesmal hielt er den mutmaßlichen Täter im Bereich der Kassen auf.

Wie bereits einen Tag zuvor sprühte der 20-Jährige dem Baumarktmitarbeiter mit Pfefferspray ins Gesicht. Diesmal gelang es ihm jedoch nicht, vom Tatort zu fliehen. Die beiden Männer gerieten in eine physische Auseinandersetzung. Der 20-Jährige schlug, trat und biss nach dem Mitarbeiter des Baumarktes.

Nach dem dritten Diebstahl an zwei Tagen wurde der mutmaßliche Täter festgehalten. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

Nach Doppeldiebstahl: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Zusammen mit Kollegen und Kunden konnte der mutmaßliche Täter schließlich festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und durchsuchten sein Fahrzeug. Dabei fanden sie die Gegenstände, welche an den beiden Tagen aus den Baumärkten gestohlen worden waren. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile einen Haftantrag gestellt, weshalb sich der 20-Jährige nun in Haft befindet.