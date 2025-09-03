Zwei Jugendliche geraten in einen Streit – dann zieht der 16-Jährige ein Messer

In der Nacht auf Dienstag, den 2. September, ist es am Bahnhof in Göppingen zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ulm sowie die Polizei mit. Der 16-jährige mutmaßliche Täter wurde gefasst, gegen ihn läuft nun ein Verfahren.

Streit zwischen Jugendlichen in Göppingen eskaliert

Wie die Ermittlungsbehörden mitteilten, habe sich eine Gruppe Jugendlicher am Montagabend am Bahnhof in Göppingen verabredet, um Alkohol zu trinken. Einige Stunden später, gegen Mitternacht, kam es zu einem Streit zwischen einem 16- und einem 17-Jährigen.

Zunächst gerieten die beiden Jugendlichen lediglich körperlich aneinander. Später habe der Jüngere dem 17-Jährigen gedroht, ihn umzubringen. Wie Zeugen gegenüber der Polizei aussagten, zog der 16-Jährige dabei ein Messer und hielt es dem anderen Jugendlichen an den Hals.

Polizeieinsatz in Göppingen: Ein 16-Jähriger wurde nach seiner Flucht gefasst. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Nach Todesdrohung: 16-Jähriger flüchtet vom Tatort

Ein weiterer Jugendlicher der Gruppe ging nach Aussage der Polizei zwischen die beiden. Daraufhin ergriff der 16-Jährige die Flucht. In der Zwischenzeit erreichte die Polizei den Treffpunkt der Jugendlichen. Beamte des Polizeireviers Göppingen fanden den jungen Verdächtigen und nahmen ihn fest. Er befand sich noch in der Nähe des Tatorts.

Auf der Grundlage der ersten Ermittlungen sowie der Aussagen der Zeugen nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Gegen den 16-Jährigen besteht der Verdacht des versuchten Totschlags.

Ermittlungen zu versuchtem Totschlag: Jugendlicher freigelassen

Wie die Polizei mitteilte, lagen keine Gründe vor, den Jugendlichen zu verhaften. Nach den Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde er deshalb auf freien Fuß gesetzt.

Der 17-Jährige wurde bei der Bedrohung mit dem Messer nur leicht verletzt. Rettungskräfte waren nach Angaben der Polizei nicht notwendig. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Die beiden Jugendlichen haben sich laut Polizei bereits lange Zeit gekannt.