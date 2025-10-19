Mutmaßlicher sexueller Übergriff im Schwimmbad: Mann fasst Mädchen in den Intimbereich

In einem Schwimmbad in Stein bei Nürnberg ist es zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff gegen zwei Mädchen gekommen. Das berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Die Mädchen meldeten den Vorfall – nun ermittelt die Polizei.

Mutmaßlicher sexueller Übergriff im Schwimmbad: Mann fasst Mädchen an

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 15 Uhr in einem Freizeitbad in der Albert-Magnus-Straße. Die beiden Mädchen befanden sich in einem Wasserbecken, in dem es auch Liegeflächen gab. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur waren die Mädchen zehn und zwölf Jahre alt. In dem Becken kam ihnen ein unbekannter 62-Jähriger nah.

Der Mann fasste die Mädchen nacheinander oberhalb ihrer Badekleidung im Intimbereich an. Nach dem Übergriff erzählten die Mädchen dem Bademeister von dem Vorfall. Dieser hielt den verdächtigen 62-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf.

Nach mutmaßlichem Übergriff gegen Mädchen: Mann wird Ermittlungsrichter vorgeführt

Danach stellten Beamte des Kriminaldauerdienstes die Identität des Tatverdächtigen fest. Neben biometrischen und personenbezogenen Daten entnahmen die Beamten dem 62-Jährigen auch DNA.

Aktuell ermittelt die Nürnberger Kriminalpolizei gegen den Tatverdächtigen. Dem Mann wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vor. Im Anschluss wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haftfrage prüft.