Mordkommission ermittelt: Mann verletzt 18-Jährigen schwer

In der Nacht zum Sonntag, dem 31.08., ist es in einem Nürnberger Hotel zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Verdächtige ist ein 34-jähriger Mann.

Nürnberg: Tatverdächtiger verletzt Opfer schwer – Gründe unbekannt

Wie die Polizei mitteilte, begegneten sich der 34-Jährige und das spätere Opfer gegen ein Uhr in der Nacht in einem Hotel in der Landgrabenstraße. Hier attackierte der mutmaßliche Täter den 18-Jährigen und verletzte ihn dabei schwer. Warum sich die Männer trafen und weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen am Tatort ein und nahmen den 34-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Ebenfalls im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes. Sie kümmerten sich um den schwer verletzten 18-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus.

Ein 34-Jähriger attackierte einen 18-Jährigen schwer. Die Beamten stehen am Anfang der Ermittlungen. Foto: picture alliance / Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

Nach Angriff auf 18-Jährigen: Ermittlungen zu Tötungsdelikt laufen

Zunächst ermittelten Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken. Diese gelangten zu dem Schluss, dass der Angriff auf den 18-Jährigen „potenziell lebensbedrohlich“ war, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Deshalb übergaben sie den Fall an die Nürnberger Mordkommission. Diese ermittelt nun aufgrund eines möglichen Tötungsdelikts.

Gegen den 34-jährigen mutmaßlichen Täter sprach die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bereits einen Haftantrag aus. Wie die Polizei mitteilte, wird der verdächtige Mann dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Dieser prüfe nun den Haftantrag.