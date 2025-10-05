Letzter Ausweg Feuerwehrleiter: Sturmböe sperrt Handwerker in Wohnung ein

Am frühen Samstagnachmittag, dem 4. Oktober, ist es in München zu einem kuriosen Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Handwerker wurde aus dem 13. Stock eines Hochhauses gerettet, da die Wohnungstür wegen einer Sturmböe ins Schloss gefallen war. Das teilte die Münchner Feuerwehr am Sonntag mit.

Wegen Sturmböe: Handwerker in Neubau eingesperrt

Das stürmische Herbstwetter Anfang Oktober wurde einem Handwerker in München zum Verhängnis. Der Mann arbeitete in einem Hochhaus auf dem Mahatma-Gandhi-Platz, das noch nicht fertiggestellt war. Nach 18 Uhr wehte eine Sturmböe durch die Wohnung.

Diese führte dazu, dass die Hochsicherheitstür so fest ins Schloss fiel, dass der Handwerker die Tür auch mit Werkzeugen nicht mehr öffnen konnte. Schließlich kam dem Mann die Münchner Feuerwehr zur Hilfe.

Handwerker ausgesperrt: Feuerwehr rettet Mann aus knapp 50 Metern Höhe

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an. Zunächst versuchten die Einsatzkräfte, die Wohnungstür von außen zu öffnen. Hier stießen sie aber auf einen Defekt, weswegen auch die Feuerwehr den Mann nicht durch die Tür befreien konnten.

Nachdem auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen worden waren, entschied der Einsatzleiter, die Hubbühne des Feuerwehrfahrzeugs zu Hilfe zu nehmen. Die Einsatzkräfte retteten den eingesperrten Handwerker schließlich mit der Drehleiter über den Balkon der Wohnung, aus rund 47 Metern Höhe. Wie hoch der Sachschaden an der Hochsicherheitstür ist, war der Münchner Feuerwehr nicht bekannt.