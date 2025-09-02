Nach gescheitertem Raub: Polizeihündin erschnüffelt flüchtigen Dieb – dieser ergibt sich

Am späten Samstagabend, dem 30.08., kam es in Feldmoching-Hasenbergl im Stadtbezirk München zu einem versuchten Diebstahl. Das teilte das Polizeipräsidium München in einer Meldung mit. Der Mann scheiterte mit dem Raub, dank einer Polizeihündin fanden die Beamten ihn in einem Versteck.

München: Mann versucht Werkzeuge zu stehlen

Wie die örtliche Polizei mitteilte, ging der 37-jährige mutmaßliche Täter am Samstagabend gegen 22 Uhr in eine frei stehende Garage. Dort befanden sich Werkzeuge in einem Schrank. Der Mann öffnete ihn, wohl mit der Absicht, die Werkzeuge zu stehlen.

Dabei bemerkten die Bewohner des Hauses, zu dem die Garage gehörte, den Einbrecher. Der Mann entfernte sich aus der Garage und lief in Richtung eines unbebauten Geländes. Die Bewohner riefen daraufhin die Polizei, die mit mehreren Polizeistreifen anrückte.

Die Beamten setzten eine Polizeihündin auf den Täter an, um ihn zu finden. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

Mutmaßlicher Dieb auf der Flucht: Polizeihündin findet ihn

Mit dabei war laut Informationen der Polizei auch eine Diensthündin der Münchner Polizei. Die Hündin wurde auf die Fährte des geflohenen mutmaßlichen Täters angesetzt. Sie folgte der Spur mehrere Meter bis zu zwei Einfahrten. Offenbar hatte sich der 37-Jährige dort versteckt gehalten.

Als die Polizeihündin den Mann fand, ergab er sich. Die menschlichen Beamten nahmen den Münchner fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann nichts aus der Garage entwendet können. Gegen ihn liegt nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und versuchten Diebstahls vor.