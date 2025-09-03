Neunjähriger schwer verletzt: Hund beißt Kind in Gesicht und Hand

In Ruhmannsfelden im niederbayerischen Landkreis Regen ist am Dienstag, dem 2. September, ein Kind durch einen Hund schwer verletzt worden. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Der Junge wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Niederbayern: Hund verletzt Neunjährigen schwer
Wie die dpa berichtete, habe der Rottweiler dem Kind ins Gesicht und in die Hand gebissen. Dadurch wurde der Junge schwer verletzt. Im Anschluss brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur mitteilte, habe sich der Neunjährige nicht in Lebensgefahr befunden.
Unter welchen Umständen der Hund zugebissen hatte, sagte der Sprecher nicht. Zudem sei nicht bekannt, wo sich die Eltern des verletzten Jungen aufhielten, als es zu dem Vorfall kam. Die Polizei ermittelt nun gegen den Halter des Hundes wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Aggressive Rasse? Diese Regelungen gelten für bestimmte Hunde in Bayern
Warum der Hund in Niederbayern zugebissen hat, ist unklar. In Bayern gelten für einige Rassen wie zum Beispiel dem Rottweiler bestimmte Voraussetzungen, damit das Tier gehalten werden darf. Dies gilt auch für Kreuzungen mit anderen Rassen. Den Hunden werden Kampfhundeeigenschaften wie Aggressivität und Gefährlichkeit unterstellt. Dabei werden Rassen in zwei Kategorien unterteilt.
Kategorie 1: Kampfhunde
Hunde der Kategorie eins werden diese Kampfhundeeigenschaften „unwiderlegbar unterstellt“, wie die bayerische Polizei schreibt. In einigen Städten, wie zum Beispiel in München, dürfen solche Hunde grundsätzlich nicht gehalten werden. Von dieser Regelung sind im Freistaat folgende Hunderassen betroffen:
- Pit–Bull
- Bandog
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Bullterrier
- Tosa–Inu
Kategorie 2: Vermutete Eigenschaften
Anders verhält es sich bei Hunden der Kategorie zwei, zu der auch Rottweiler gehören. Bei diesen Tieren werden die Kampfhundeeigenschaften lediglich vermutet. Grundlage ist auch hier die Rasse. Die Halter dieser Hunde sind dazu verpflichtet, den Behörden nachzuweisen, dass ihr Tier die gefährlichen Eigenschaften nicht besitzt.
Ein Gutachter beurteilt, ob der Hund auffällig aggressiv ist. Ist das nicht der Fall, erhält das Tier ein sogenanntes Negativzeugnis. Dieses bescheinigt ihm, dass es keine gefährlichen Eigenschaften besitzt. Durchlaufen Welpen bis zu ihrem 18. Lebensmonat den Test ist dieser zunächst vorläufig. Danach ist ein Sachverständigengutachten notwendig, damit der Hund ein dauerhaftes Negativzeugnis erhält. Damit gilt er nicht mehr als Kampfhund. Unter diese Regelung fallen folgende Hunderassen:
- Alano
- American Bulldog
- Bullmastiff
- Bullterrier
- Cane Corso
- Dog Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Fila Brasileiro
- Mastiff
- Mastin Espanol
- Mastino Napoletano
- Perro de Presa Canario (Dogo Canario)
- Perro de Presa Mallorquin
- Rottweiler.
Wichtig ist, dass auch andere Rassen zu Kampfhunden werden können. Entscheidend ist, wie die Tiere erzogen wurden oder ob sie ein bestimmtes Training erhalten haben. Dadurch können Hunde ein aggressives Verhalten entwickeln.
