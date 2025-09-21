Mindestens 25 Autos beschädigt: Mann schlägt auf Fahrzeuge ein

In der Nacht auf Samstag, 20. September, hat ein Mann in Nürnberg mehr als zwei Dutzend Autos beschädigt. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. In Polizeigewahrsam gestand der Mann schließlich, mehr als nur einen Wagen demoliert zu haben.

Nürnberg: 23-Jähriger tritt und schlägt auf Pkw ein

Wie die Polizei mitteilte, habe ein Passant den 23-jährigen Tatverdächtigen um 2.30 Uhr in der Nacht dabei beobachtet, wie er in der Burgschmietstraße auf ein geparktes Auto einschlug. Der Verdächtige habe zu diesem Zeitpunkt bereits einen Außenspiegel von dem Wagen abgeschlagen.

Nachdem der Notruf bei der Polizei eingegangen war, fahndeten mehrere Streifen nach dem 23-Jährigen. Aufgrund der Beschreibung des Verdächtigen fanden Beamte der zivilen Einsatzgruppe den Mann schnell. Er wurde vorläufig festgenommen.

Überraschungsgeständnis: Mann beschädigte mehr Pkw an angenommen

In Gewahrsam gestand der 23-Jährige, dass er der gesuchte Verdächtige sei. Doch nicht nur das: Gegenüber den Beamten räumte er ein, dass er mehr als nur das eine Auto beschädigt habe.

Bereits die Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West vor Ort bestätigten die Aussagen des Verdächtigen. Wie das Polizeipräsidium in seiner Mitteilung schreibt, habe der 23-Jährige mindestens 25 Fahrzeuge beschädigt.

Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann wird verdächtigt, Sachbeschädigung begangen zu haben. Die Polizei ruft weitere mögliche Opfer, deren Autos rund um die Burgschmietstraße beschädigt worden waren, dazu auf, sich bei ihr zu melden.