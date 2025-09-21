Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Nürnberg: Mann schlägt auf mindestens 25 Autos ein – Fahrzeuge schwer beschädigt

Nürnberg

Mindestens 25 Autos beschädigt: Mann schlägt auf Fahrzeuge ein

Er tritt und schlägt auf ein parkendes Auto ein, selbst der Außenspiegel wird abgeschlagen. Ein Mann demoliert in Nürnberg mehrere Wagen, bevor ihn die Polizei fasst.
Von Julia Mondry
    • |
    • |
    • |
    In Nürnberg hat ein Mann mindestens 25 Pkw beschädigt.
    In Nürnberg hat ein Mann mindestens 25 Pkw beschädigt. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    In der Nacht auf Samstag, 20. September, hat ein Mann in Nürnberg mehr als zwei Dutzend Autos beschädigt. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. In Polizeigewahrsam gestand der Mann schließlich, mehr als nur einen Wagen demoliert zu haben.

    Nürnberg: 23-Jähriger tritt und schlägt auf Pkw ein

    Wie die Polizei mitteilte, habe ein Passant den 23-jährigen Tatverdächtigen um 2.30 Uhr in der Nacht dabei beobachtet, wie er in der Burgschmietstraße auf ein geparktes Auto einschlug. Der Verdächtige habe zu diesem Zeitpunkt bereits einen Außenspiegel von dem Wagen abgeschlagen.

    Nachdem der Notruf bei der Polizei eingegangen war, fahndeten mehrere Streifen nach dem 23-Jährigen. Aufgrund der Beschreibung des Verdächtigen fanden Beamte der zivilen Einsatzgruppe den Mann schnell. Er wurde vorläufig festgenommen.

    Überraschungsgeständnis: Mann beschädigte mehr Pkw an angenommen

    In Gewahrsam gestand der 23-Jährige, dass er der gesuchte Verdächtige sei. Doch nicht nur das: Gegenüber den Beamten räumte er ein, dass er mehr als nur das eine Auto beschädigt habe.

    Bereits die Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-West vor Ort bestätigten die Aussagen des Verdächtigen. Wie das Polizeipräsidium in seiner Mitteilung schreibt, habe der 23-Jährige mindestens 25 Fahrzeuge beschädigt.

    Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann wird verdächtigt, Sachbeschädigung begangen zu haben. Die Polizei ruft weitere mögliche Opfer, deren Autos rund um die Burgschmietstraße beschädigt worden waren, dazu auf, sich bei ihr zu melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden