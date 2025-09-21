Tödlicher Unfall auf A9: Autobahn stundenlang gesperrt – 75-Jähriger stirbt

Am Samstagnachmittag, 20. September, ist es auf der A9 in Richtung Berlin zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das berichteten das Polizeipräsidium Mittelfranken sowie die Feuerwehr Nürnberg in Pressemitteilungen. Der 75-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall: Mann verliert Kontrolle und überschlägt sich mehrfach

Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Nürnberg Fischbach und dem Autobahnkreuz Nürnberg. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war der Mann mit seinem VW Sharan gegen 16.20 Uhr auf der A9 unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Warum dies geschah, wissen die Ermittler noch nicht.

Laut dem Polizeipräsidium geriet der VW rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die Leitplanke. Im Anschluss überschlug sich der Wagen mit dem 75-jährigen Fahrer mehrfach auf dem angrenzenden Grünstreifen, wo das Auto schließlich liegen blieb.

Nach Unfall auf A9: Autobahn voll gesperrt

Gleich mehrere Einsatzkräfte fuhren zum Unfallort. Neben Streifen der Verkehrspolizei Feucht waren auch Rettungskräfte der Feuerwehr und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Helfer bargen den 75-Jährigen leblos aus seinem Wagen, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Neben weiteren Einsatzkräften war auch ein Hubschrauber wegen des Unfalls auf der A9 im Einsatz. Foto: Oliver Berg, dpa (Symbolbild)

Die Einsatzkräfte begannen vor Ort mit den Ermittlungen. Dabei wurden die Beamten von einem Gutachter unterstützt. Die Anordnung dazu kam von der Staatsanwaltschaft. Die Polizei spricht davon, dass die A9 eine Stunde voll gesperrt wurde, die Feuerwehr Nürnberg meldete eine Vollsperrung von mehreren Stunden. Anschließend wurde eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben.