Einbruch in Bildungszentrum: Täter stehlen fest verschraubten Tresor

Zwischen Freitag, 10. Oktober, und Samstag, 11. Oktober, sind in Forchheim unbekannte Täter in ein Bildungszentrum des Kolpingwerks eingebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Die Täter stahlen dabei einen Tresor, der in einem Schrank an der Wand verschraubt war.

Einbruch in Kolping Bildungszentrum: Täter scheitern zunächst an Kellerfenster

Die Polizei vermutet, dass die Täter zwischen 16 Uhr am Freitagnachmittag und 17 Uhr am Samstagabend in das Gebäude in der Reichbrunnstraße in Forchheim eingebrochen sind. Erst eine Reinigungskraft ist am Samstagabend auf die beschädigte Eingangstür des Bildungszentrums aufmerksam geworden.

Wie die Polizei berichtete, versuchten die Täter zunächst, sich über das Kellerfenster im vorderen Bereich des Gebäudes Zutritt zum Bildungszentrum zu verschaffen. Ihre Versuche scheiterten, weshalb die Täter laut Ermittlungen der Polizei die Eingangstür aufhebelten. So sei es ihnen gelungen, in das Gebäude einzubrechen.

Täter brechen Eingangstür auf: Auch weitere Türen beschädigt

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken weiter berichtete, wurden auch Türen im Innern des Bildungszentrums aufgebrochen. Demnach durchsuchten die Täter Schränke und Büroräume. In einem der Schränke wurden sie fündig.

Dort befand sich ein Tresor, der zusätzlich an die Wand geschraubt worden war. Dennoch gelang es den Tätern, den Tresor zu stehlen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass sich der Wert des Tresors sowie dessen Inhalt auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beläuft. Der Sachschaden hingegen wird insgesamt auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in dem Fall um den gestohlenen Tresor. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

Nach Einbruch in Bildungszentrum: Polizei sucht nach Zeugen

Bislang sind die Täter den Beamten noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und sicherte vor Ort Spuren.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ihr zu melden. Wer in dem vermuteten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Reichbrunnstraße gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0951/9129–491 bei der Kriminalpolizei Bamberg melden.