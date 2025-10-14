Absturz aus über 50 Metern: Gleitschirmflieger stoßen kurz vor Landeplatz zusammen

In Oberstdorf sind am Samstag, 11. Oktober, zwei Gleitschirmflieger zusammengestoßen und abgestürzt. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Die Piloten blieben bei dem Unfall nahezu unverletzt.

Gleitschirmunfall in Oberstdorf: Piloten stürzen ab

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 15.15 Uhr am Landeplatz Oybele in Oberstdorf. An dem Zusammenstoß waren demnach zwei Gleitschirmflieger beteiligt. Die beiden Piloten bereiteten gerade ihre Landungen vor, als sie gegeneinander stießen.

Beide Piloten stürzten nach dem Zusammenstoß mehr als 50 Meter in die Tiefe. Wie die Polizei berichtete, befanden sich in der Nähe des Flugplatzes einige Bäume. Diese fingen die Stürze der Gleitschirmflieger ab – sie blieben nahezu unverletzt.

Nach Absturz: Oberstdorfer Bergwacht im Einsatz

Einer der Piloten landete in einer Baumkrone. Die Bergwacht Oberstdorf rettete ihn aus dem Wipfel. Beide Gleitschirme wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, so die Polizei.

Warum die Piloten zusammenstießen, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. Sie bittet Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen oder sogar gefilmt haben, sich telefonisch unter 08321-66350 bei der zuständigen Polizeiinspektion in Sonthofen zu melden.