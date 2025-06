15-Jähriger stirbt nach Messerangriff am Brombachsee in Mittelfranken

In Pleinfeld nahe dem großen Brombachsee in Mittelfranken ist am Samstagabend ein 15-Jähriger durch einen Messerangriff getötet worden. Das berichtet die bayerische Polizei. Demnach wurde eine Tatverdächtige bereits festgenommen, die Mordkommission aus Ansbach ermittelt nach dem Tathergang.

15-Jähriger stirbt beim Messerangriff in Pleinfeld am Brobachsee

Folgendes ist nach Polizeiangaben bisher bekannt: Spätabends, gegen 21.30 Uhr, trafen zwei Gruppen Jugendlicher und Heranwachsender nahe dem Großen Brombachsee im Ortsteil Ramsberg aufeinander. Es brach ein Streit aus, der sich zu einer heftigen Auseinandersetzung entwickelte. In deren Verlauf erlitt der 15-Jährige schwere Verletzungen durch ein Messer. Obwohl die Polizei sofort hinzugezogen wurde und kämpfte, ihn zu reanimieren, starb er noch vor Ort. Die Täterinnen und Täter suchten umgehend das Weite.

Eine 19-jährige Verdächtige wurde noch am Abend festgenommen

Sofort leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein und es gelang im Laufe des Abends, eine 19-jährige Tatverdächtige festzunehmen. Diese hielt sich der Polizeimitteilung zufolge in der Nähe des Tatorts auf. Zudem begann der Kriminaldauerdienst Mittelfranken umgehend, Spuren zu sichern, und befragte dazu auch Zeugen und Anwohner. In einem Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit und schrieb: „Wir sind zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meiden Sie den Bereich.“

Inzwischen hat die Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und stimmt sich mit der Staatsanwaltschaft ab.

Wie die bayerische Polizei weiter mitteilt, wird die 19-jährige Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.