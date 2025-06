15-Jähriger stirbt nach Messerattacke am Brombachsee – Polizei nimmt 19-Jährige fest

In Pleinfeld am Brombachsee ist am Samstagabend ein 15-Jähriger nach einer Messerattacke gestorben. Zuvor soll am Bahnhof im Ortsteil Ramsberg ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert sein, berichtet die Polizei Mittelfranken. Noch am selben Abend nahmen Beamte eine 19-jährige Tatverdächtige fest. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, kannten sich das Opfer und die mutmaßliche Täterin vorher nicht.

15-Jähriger stirbt nach Messerangriff am Brombachsee – Streit unter Jugendlichen eskaliert

Was zu dem Vorfall bisher bekannt ist, schildert die Polizei so: Gegen 21.30 Uhr trafen am Bahnhof Ramsberg zwei Gruppen junger Leute aufeinander. Eine Gruppe, zu der die 19-jährige Tatverdächtige gehörte, war aus Nürnberg angereist. Die andere Gruppe stammt aus der Region am Brombachsee, zu ihr gehörte auch der 15-Jährige. Dann brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Streit aus, der sich zu einer heftigen Auseinandersetzung entwickelte. In deren Verlauf zückte die 19-jährige aus Nürnberg ein Messer und stach auf den 15-Jährigen ein. „Es steht fest, dass sich beide Lager nicht kannten,“ teilt ein Polizeisprecher mit.

Messerstiche am Brombachsee: 19-jährige Verdächtige noch am Abend festgenommen

Eine Polizeistreife rückte an und begann unmittelbar mit der Reanimation des Jungen. Doch der 15-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb. Die Gruppe aus Nürnberg hatte inzwischen das Weite gesucht. Fahndern gelang es kurz darauf, die 19-jährige Tatverdächtige in der Umgebung festzunehmen. Die Kripo befragte noch am selben Abend Zeugen und Anwohner. In einem Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit und schrieb: „Wir sind zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meiden Sie den Bereich.“

Inzwischen hat die Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Der Polizeisprecher teilt auf Nachfrage weiter mit: „Es gibt keine Hinweise, dass jemand weiteres an den tödlichen Verletzungen beteiligt war.“ Und sagt: „Die Tatverdächtige hat nun die Möglichkeit, sich vor einem Ermittlungsrichter zu äußern.“ Gegen sie wird nun wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Die 19-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Bereits am Freitag hat es am Brombachsee einen Polizeieinsatz gegeben: Ein 90 Kilogramm schwerer Waller verletzte am Freitagnachmittag mindestens fünf Badegäste im Brombachsee. Der über zwei Meter lange Fisch musste erlegt werden.