Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Bad Kissingen: Bundesweite Razzia gegen mutmaßliche Doping-Bande: Durchsuchungen auch in Bayern

Landkreis Bad Kissingen

Bundesweite Razzia gegen mutmaßliche Doping-Bande: Durchsuchungen auch in Bayern

Sie sollen Tausende Sendungen mit Dopingmitteln an ihre Kunden verschickt haben. Mehrere Verdächtige bekommen zeitgleich Besuch von Ermittlern. Und die werden fündig.
Von Redaktion / ksk
    • |
    • |
    • |
    Bei den Razzien wurden Dopingmittel sichergestellt. (Symbolbild)
    Bei den Razzien wurden Dopingmittel sichergestellt. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

    Nach einer Razzia gegen eine Bande mutmaßlicher Dopingmittel-Händler sitzen vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Knapp 120 Ermittler des Zolls und der Staatsanwaltschaft München I hätten zuvor Adressen im bayerischen Landkreis Bad Kissingen, in Mannheim, in Geesthacht (Schleswig-Holstein), in Hamburg und Berlin durchsucht, teilten die beiden Ermittlungsbehörden mit. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden