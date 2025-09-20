Softair-Gewehr löst Polizeieinsatz aus: Auch ein Hubschrauber ist dabei

Am Samstagmorgen, 20. September, ist es in Schwabach Eichwasen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Im Fokus stand ein Mann, der ein Gewehr gebrauchte.

Schwabach: Polizeieinsatz mit mehreren Streifen und Hubschrauber

Wie das Polizeipräsidium mitteilte, erreichte die Polizei am Samstag kurz nach zehn Uhr morgens ein Notruf, dass sich ein Mann auf einem Grundstück befinde und dort ein Gewehr samt Zielrohr benutze.

Daraufhin fuhren gleich mehrere Streifen, unter anderem die Polizeiinspektion Schwabach, in die Wilhelm-Dümmler-Straße. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz und flog über das Gelände.

Mann mit Gewehr in Mittelfranken: Das ist passiert

Während der Maßnahmen beobachteten die Beamten, wie der Mann in das Haus hineinging. Laut Polizeimitteilung umstellten die Einsatzkräfte das Gebäude, bevor sie ihm in das Haus folgten. Hier trafen sie auf den 28-jährigen Mann und befragten ihn zu der Waffe.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gewehr um ein Softair-Gewehr handelte. Zudem fanden die Beamten weitere Waffen, die ebenso wie das Softair-Gewehr täuschend echt ausgesehen haben, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei stellte alle Waffen vorsorglich sicher.

Icon vergrößern Die Polizisten fanden bei dem Mann mehrere Waffen, die täuschend echt aussahen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizisten fanden bei dem Mann mehrere Waffen, die täuschend echt aussahen. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

Softair-Waffen: Was ist das?

Wie auf der Website des deutschen Zolls zu lesen ist, handelt es sich bei Softair-Waffen um Imitationen realer Schusswaffen. Mit ihnen wird keine bei Schusswaffen geläufige Munition verwendet, sondern mit Plastikkugeln geschossen. Dabei katapultiert Federkraft oder Luft- beziehungsweise Gasdruck die Kugeln.

Laut Zoll werden Softair-Waffen als Spielzeuge eingestuft, wenn ihre Bewegungsenergie – auch kinetische Energie genannt – weniger als 0,5 Joule beträgt und diesen Wert auch dann nicht überschreitet, wenn das Softair-Gewehr mit Werkzeugen verändert wird. Dann sind diese Gegenstände von dem Waffengesetz ausgenommen. Um welche Softair-Waffe es sich in dem Fall aus Schwabach handelte, ist nicht bekannt.