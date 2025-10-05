Mutter und Säugling sterben: Familie verunglückt bei Unfall auf A3

Am Samstag, dem 4. Oktober, ist eine Mutter und ihr Säugling bei einem Autounfall auf der A3 bei Parsberg gestorben. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Auch der Vater und ein weiteres Kind wurden bei dem Unfall verletzt.

Tödlicher Unfall auf A3: Mutter und Säugling sterben

Die Familie war am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der A3 in der Oberpfalz unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Knapp drei Kilometer vor der Anschlussstelle Parsberg in Richtung Passau kam der Wagen der Familie von der Fahrbahn ab und blieb schließlich in einem Graben liegen. Wie es dazu kam, ist bisher noch unklar. Der Wagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Der 34-jährige Familienvater und die dreijährige Tochter wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die beiden jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zugezogen. Die 32-jährige Mutter und der wenige Wochen alte Säugling wurden bei dem Unfall jedoch schwerer verletzt. Rettungskräfte vor Ort versuchten noch, die beiden wiederzubeleben – vergeblich. Mutter und Kind kamen ums Leben.

Nach tödlichem Unfall: A3 stundenlang voll gesperrt

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) äußerte sich ein Sprecher der Autobahnpolizei Parsberg, dass sich der Wagen mindestens einmal überschlagen habe und auf dem Dach zum Liegen gekommen sei. Als sich der Unfall ereignete, habe es geregnet, zudem habe es eine Aquaplaning-Gefahr gegeben. Ob dies den Unfall verursachte, werde durch einen Gutachter geprüft. Zur genauen Unfallursache gibt es insgesamt aber noch keine Angaben.

Im Bereich des Unfalls war die A3 am Samstagnachmittag wegen des Unfalls stundenlang voll gesperrt. Laut Informationen des BR wurde gegen 18 Uhr erst eine, ab 20.15 Uhr auch die andere Spur wieder freigegeben. Ein Großaufgebot aus Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und Autobahnmeisterei war vor Ort. Aktuell ermittelt die Verkehrspolizei Parsberg, wie es zu dem Unfall kommen konnte.