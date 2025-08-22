Schwerer Unfall auf A7: Mutter lebensgefährlich verletzt

Am späten Donnerstagabend ist es auf der A7 in Richtung Füssen zu einem schweren Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Bei dem Unfall wurde eine 28-jährige Mutter schwer verletzt, ihre zweijährige Tochter befand sich ebenfalls im Wagen.

Unfall A7: Wagen fährt durch Aquaplaning in Leitplanke

Die Frau war gegen 21.20 Uhr auf der A7 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und Memmingen-Süd unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet ihr Skoda Fabia kurz vor dem Parkplatz Buxachtal-West vermutlich aufgrund von Aquaplaning nach starken Regenfällen ins Schleudern. Die Frau prallte in die Mittelleitplanke.

Ein anderes Fahrzeug befand sich ebenfalls auf der Strecke und fuhr hinter der 28-Jährigen. An derselben Stelle kam der 38-Jährige mit seinem Mercedes C-Klasse ebenso wie die Frau ins Schleudern und traf auf den Wagen der Mutter. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda Fabia gedreht und gegen die rechte Leitplanke gedrückt. Das Auto wurde dabei stark beschädigt und kam schließlich an der Leitplanke entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Zwei Fahrzeuge gerieten aufgrund von Aquaplaning auf der A7 ins Schleudern. Foto: Conny Kurz, Tüv Süd/dpa (Symbolbild)

Unfall mit zwei Fahrzeugen: Drei Personen leicht verletzt, Mutter schwer

Der Fahrer des Mercedes und seine vier Jahre jüngere Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Einsatzkräfte brachten die Fahrzeuginsassen in umliegende Krankenhäuser.

Auch das Kind der 28-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß lediglich leicht verletzt. Die Mutter hingegen wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Laut Mitteilung der Polizei war sie vor Ort nicht ansprechbar. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Fahrzeug. Die Rettungskräfte stellten fest, dass die Frau bei dem Unfall schwer verletzt worden war und brachten sie im Anschluss in ein Krankenhaus.

Wegen Unfall auf A7: Autobahn für Stunden voll gesperrt

Der Einsatz der Rettungskräfte sowie die Bergungsarbeiten führten dazu, dass die A7 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und Memmingen-Süd rund fünf Stunden lang voll gesperrt war.

Die Polizei geht aktuell von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 40.000 Euro aus. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft klärt nun ein Gutachter, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Ermittlungen laufen. Das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bittet die Bürger um Hilfe, um den Unfallhergang nachzuvollziehen. Zeugen können sich unter der Nummer 08331-100311 bei der Autobahnpolizeistation Memmingen melden.