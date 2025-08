Nach SEK-Einsatz: Verdächtiger wegen versuchter Tötung in psychiatrischem Krankenhaus

In der kleinen Gemeinde Fridolfing im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist es am Sonntag zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei gekommen. Das teilte die das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Es leitete den Einsatz. Der Verdächtige wurde kurz nach der Tat verhaftet und heute in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

SEK-Einsatz in Fridolfing: Das ist geschehen

Am vergangenen Sonntagabend griff ein 57-jähriger Mann in einer sozialen Einrichtung eine Person mit einem Messer an. Laut Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums soll es sich bei dem Opfer um den Betreuer des mutmaßlichen Täters handeln.

Demnach habe der Täter wiederholt mit dem Messer ausgeholt und das Opfer wohl am Oberkörper verletzen wollen. Der Betreuer konnte den Hieben ausweichen. Im Anschluss gelang es dem Opfer, aus der Einrichtung zu fliehen. Der Mann blieb unverletzt und informierte die Polizei über den Angriff.

Gefahr für andere: Verhandlungsgruppe und mehrere Sicherheitskräfte im Einsatz

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd weiter mitteilte, gingen die Beamten nach dem Notruf des Opfers davon aus, dass der Täter weiterhin eine Gefahr für andere darstellte. Deshalb rückten neben den Beamten des zuständigen Präsidiums auch Kollegen der umliegenden Dienststellen sowie Kollegen des Spezialeinsatzkommandos Südbayern und eine Verhandlungsgruppe an den Tatort an.

Um weitere Gefahren auszuschließen, evakuierten die Beamten vorsorglich das Gebäude, in dem sich der mutmaßliche Täter weiterhin befand. Nur kurze Zeit später nahmen die SEK-Kräfte den Tatverdächtigen fest.

Verdacht: versuchter Tötungsdelikt - Verdächtiger in „psychischem Ausnahmezustand“

Die Ermittlungen in dem Fall hat die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen. Auch die Staatsanwaltschaft ist involviert. Aktuell besteht der Verdacht gegen den 57-Jährigen, dass er seinen Betreuer töten wollte.

Derzeit gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass sich der Mann während der versuchten Tat in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden habe. Die Staatsanwaltschaft beantragte, dass der Verdächtige heute vor einen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rosenheim komme.

Der Richter sprach einen sogenannten Unterbringungsbefehl aus, weshalb sich der mutmaßliche Täter laut Angaben der Polizei nun in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet.