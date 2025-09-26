Todesfall am ersten Wiesn-Tag: Ambulanzteam noch vor Eröffnung im Einsatz

Noch bevor heuer die erste Maß auf der Wiesn ausgeschenkt worden war, erreichte die Wiesn-Sanitäter ein Notruf. Eine Frau musste reanimiert werden. Insgesamt waren die Rettungskräfte am ersten Tag der Gaudi hunderte Male im Einsatz.

Todesfall auf der Wiesn: 70-jährige Frau stirbt

Am Samstagmorgen, noch vor Eröffnung der Wiesn, wurden die Rettungskräfte in den Bereich der Schaustellerwagen gerufen. Eine 70-jährige Frau musste reanimiert werden. Nach Angaben der Aicher Ambulanz war das Einsatzteam drei Minuten nachdem der Notruf eingegangen war vor Ort. Dennoch gelang es nicht, die 70-Jährige wiederzubeleben. Sie verstarb noch vor Ort.

Wie die Ambulanz weiter mitteilte, übernahm die Wiesn-Wache die Ermittlungen. Die Angehörigen der Verstorbenen erhielten Unterstützung durch das Kriseninterventionsteam der Aicher Ambulanz Union. Wie die Polizei gegenüber t-online sagte, handele es sich bei dem Tod der Frau um einen medizinischen Notfall ohne Fremdeinwirkung.

Auftakt Oktoberfest 2025: Hunderte Einsätze am ersten Tag

Nach dem traurigen Beginn der diesjährigen Wiesn kümmerten sich die Sanitäter um weitere medizinische Vorfälle. Unter anderem kam ein junger Mann mit Verdacht auf einen Schlaganfall in den Akutraum der Sanitätswache.

Wie die Aicher Ambulanz mitteilte, behandelten die Rettungskräfte kurz nach Öffnung der Theresienwiese fünf Personen, die sich bei dem Sturm auf das Wiesn-Gelände leicht verletzt hatten. Den Tag über kamen kleinere Vorfälle wie Schnitt- oder Schürfwunden hinzu, die Sanitäter behandelten zudem Kreislaufprobleme und allergische Reaktionen.

Sobald das Festgelände der Wiesn eröffnet worden war, stürmten die ersten Gäste auf die Theresienwiese. Einige verletzten sich dabei. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Alkoholvergiftung trotz Maß-Rekordpreis: 18-Jähriger mit 2,9 Promille

Die erste Alkoholvergiftung des Tages erreichte die Sanitäter am Nachmittag, rund sieben Stunden nach Eröffnung des traditionellen bayerischen Festes. Ein 18-jähriger US-Amerikaner aus Arizona hatte die Wirkung des Festbiers wohl unterschätzt und trotz des Rekordpreises einige Krüge getrunken.

Ein 18-jähriger US-Amerikaner hatte nach seinem Wiesn-Besuch einen Alkoholwert von 2,9 Promille. Foto: Sven Hoppe, dpa

Ein Einsatzteam brachte den jungen Mann auf einer Trage zur Wache. Nach einem Test kam der 18-Jährige auf einen Alkoholwert von 2,9 Promille. Er selbst war laut Ambulanz nicht mehr in der Lage mitzuteilen, wie viele Maß er getrunken hatte.

Wiesn-Start: Das ist die Bilanz nach Tag eins

Am frühen Samstagabend vermeldete die Pressestelle der Ambulanz, dass die Sanitäter am ersten Tag der diesjährigen Wiesn rund 500 Mal im Einsatz waren. Dies sei „ein Rekordtag für die Einsatzzahlen am ersten Wiesn-Tag“, so die Ambulanz.

Mögliche Ursachen für die häufigen Einsätze sehen die Rettungskräfte im Wetter. Die für Ende September ungewöhnlich hohen Temperaturen hatten dazu geführt, dass viele Menschen den Oktoberfestauftakt besuchten.