Kleintransporter kracht in Lkw und brennt aus – Fahrer tot

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 7 bei Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) in einen stehenden Lkw mit Anhänger gekracht und dabei gestorben. Der Lkw habe dort am frühen Dienstagmorgen eine Nachtbaustelle abgesichert, teilte die Polizei mit. Unmittelbar nach dem Aufprall habe der Kleintransporter zu brennen begonnen und sei vollständig ausgebrannt. Der Fahrer habe sich nicht mehr aus dem Auto retten können und sei vor Ort verstorben.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen sei die A7 vollständig gesperrt worden. Wie lange die Sperrung noch andauert, war am Morgen laut einem Polizeisprecher noch nicht abzusehen.