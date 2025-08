Unfall in den Alpen: Urlauberin verliert Fingerspitze durch Steinschlag

Eine 37-jährige Urlauberin ist am Samstagnachmittag bei einem Steinschlag in den Berchtesgadener Alpen verletzt worden. Die Frau aus Hessen war gemeinsam mit einer Gruppe vom Hintersee über den Böslsteig zur Neuen Traunsteiner Hütte unterwegs, berichtete das Rote Kreuz in Bad Reichenhall in einer Mitteilung. Demnach wurde der Frau bei Dauerregen durch einen Steinschlag die Fingerspitze abgetrennt.

Schlechtes Wetter: Eine Rettung mit dem Hubschrauber war nicht möglich

Aufgrund der dichten Wolken sei eine Rettung der Wanderin mit dem Hubschrauber nicht möglich gewesen. Stattdessen mussten die Einsatzkräfte der Bergwacht mit einer Seilbahn anrücken. Anschließend wurde die Verletzte auf dem Berg versorgt und zu einer Bergstation gebracht, so die Mitteilung. Vor dort sei die Frau mit der Bahn ins Tal und weiter in ein Krankenhaus gebracht worden. Außerdem war eine zweite Gruppe Bergretter zu Fuß losgegangen, falls die Seilbahn nicht aktiviert werden hätte können.

Vergangene Woche war die bayerische Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier beim Bergsteigen am Laila Peak in Pakistan tödlich verunglückt. Auslöser war auch hier ein Steinschlag. Aufgrund der schwierigen Bedingungen war eine Bergung nicht möglich gewesen.