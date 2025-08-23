Icon Menü
Waldkraiburg: Frau flieht mit 200 Kilometern pro Stunde vor Polizei im Landkreis Mühldorf am Inn

Waldkraiburg

Flucht mit 200 Kilometern pro Stunde: Polizei sucht nach Raserin

Statt für eine Polizeikontrolle anzuhalten, drückt eine Frau in Waldkraiburg das Gaspedal. Auf ihrer Flucht beschleunigt sie auf bis zu 200 Kilometer pro Stunde. Die Polizei sucht nun nach ihr.
Von Julia Mondry
    Im Landkreis Mühldorf am Inn lieferte sich eine 27-jährige Frau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Zwischenzeitlich beschleunigte sie auf 200 Kilometer pro Stunde.
    Im Landkreis Mühldorf am Inn lieferte sich eine 27-jährige Frau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Zwischenzeitlich beschleunigte sie auf 200 Kilometer pro Stunde. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

    Eine Frau hat sich in Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Die Autofahrerin entzog sich der Polizeikontrolle und raste zwischenzeitlich mit 200 Kilometern pro Stunde davon.

    Waldkraiburg: Frau flieht mit 200 km/h vor der Polizei

    Eigentlich war die Frau zu einer Polizeikontrolle gebeten worden. Die Autofahrerin hielt jedoch nicht an, als der Streifenwagen sie dazu aufforderte. Stattdessen drückte sie auf das Gaspedal und raste den Beamten davon. Der Streifenwagen nahm sofort die Verfolgung auf.

    Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau innerorts mit 140 Kilometern pro Stunde, außerorts erreichte sie sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Dabei überquerte sie auch rote Ampeln und missachtete Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote.

    Die Autofahrerin missachtete auf ihrer Flucht vor der Polizei mehrere Regeln.
    Die Autofahrerin missachtete auf ihrer Flucht vor der Polizei mehrere Regeln. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

    Verfolgungsjagd: Auto fährt in Maisfeld

    Auf der Flucht vor der Polizei fuhr die Frau in ein Maisfeld. Die Beamten brachen die Verfolgung ab und fanden den Wagen der Frau verlassen vor. Wie die Polizei mitteilte, waren an der Suche nach der mutmaßlichen Raserin auch Polizeihunde und Hubschrauber im Einsatz. Dennoch fanden die Einsatzkräfte die Autofahrerin nicht.

    Auf Grundlage der Ermittlungen steht aktuell eine 27-Jährige aus dem Landkreis Mühldorf in Verdacht, vor der Polizei geflohen zu sein. Zudem ermitteln die Beamten auch gegen den Fahrzeughalter, wie es in der Mitteilung hieß.

