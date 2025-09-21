Maßkrugschlägerei und Hitlergruß-Vorfall: Mehrere Polizeieinsätze auf dem Oktoberfest

Auf der Theresienwiese und rund um das Festgelände herum sorgen Polizei und Sicherheitsdienst für eine sichere Feierumgebung. Doch die ersten Einsätze lassen nicht lange auf sich warten. Die Begeisterung rund um das bayerische Traditionsfest bei Kaiserwetter artete bei einigen Wiesn-Besuchern aus.

Schlägerei wegen Sitzplätzen

Am späten Samstagnachmittag, 20. September, brach ein Streit zwischen zwei Gruppen aus. Fünf Schweizer im Alter zwischen 39 und 43 Jahren stritten sich mit Männern, die zwischen 46 und 47 Jahren alt waren. Grund für die Auseinandersetzung: die Sitzplätze im Festzelt.

Ein Schweizer schlug einem seiner Kontrahenten schließlich mit einem Bierkrug gegen den Kopf. Der Mann erlitt eine Platzwunde. Um den Streit zu beenden, griff der Sicherheitsdienst ein und führte die Männer nach draußen. Dort informierte er die Polizei über den Vorfall.

Teurer Wiesn-Streit: Schweizer zahlen 18.000 Euro

Auf der Wiesn-Wache nahmen die Polizisten Anzeigen wegen Körperverletzung gegen alle Beteiligten auf. Die Schweizer Gruppe erklärte gegenüber den Beamten, ebenfalls von ihren Gegnern geschlagen worden zu sein.

Die Beamten besprachen sich mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Sie entschieden, dass die Schweizer auf freien Fuß gesetzt werden, nachdem sie 18.000 Euro als Sicherheitsleistung bezahlten hatten. Alle weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernahm die Münchner Kriminalpolizei.

Icon vergrößern Die Polizei stellte gegen die beteiligten Männer Anzeigen wegen Körperverletzung. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizei stellte gegen die beteiligten Männer Anzeigen wegen Körperverletzung. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

Verfassungsfeindliches Zeichen: Italiener zeigt Hitlergruß

Wenige Stunden zuvor meldete ein Souvenirverkäufer, dass ein italienischer Wiesn-Tourist ihn mit dem sogenannten Hitlergruß und einer weiteren rechts motivierten Begrüßungsformel gegrüßt hatte. Polizisten der Wiesn-Wache nahmen den 25-jährigen Italiener daraufhin noch vor Ort fest.

Seine Begrüßung hatte Konsequenzen: Gegen den Mann läuft nun eine Anzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nach einer Absprache zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft leistete der Italiener 3000 Euro als Sicherheitsleistung. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Kriminalfachdezernat.