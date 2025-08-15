Zwei Schwerverletzte: Frau überholt Wohnmobil und kommt von Fahrbahn ab

Auf der A9 Richtung München ist es in der Nähe von Denkendorf zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Eine Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab, nachdem sie ein Wohnmobil überholt hatte. Dabei wurde ein Schild auf die Fahrbahn geschleudert.

Unfall auf A9 Richtung München: Frau kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Die 57-Jährige fuhr auf der A9 in Richtung München. In der Nähe von Denkendorf scherte sie aus und überholte ein Wohnmobil. Ersten Angaben zufolge fuhr die Frau danach auf den Grünstreifen rechts von der Fahrbahn. Wie es dazu kam, ist noch nicht geklärt.

Wie die Beamten gegenüber der dpa mitteilten, fuhr der Wagen der Frau mehrere hundert Meter auf dem Grünstreifen. Dabei kollidierte das Auto der 57-Jährigen mit einem Schild. Der Pfosten und das Schild rissen ab, das Schild wurde zudem auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei traf es zwei Fahrzeuge, die dadurch beschädigt wurden.

Nach Überholmanöver: Wagen fährt in Lärmschutzwand - zwei Schwerverletzte

Die Fahrt abseits der Fahrbahn endete für die 57-jährige Autofahrerin erst, als ihr Wagen gegen eine Lärmschutzwand fuhr. Dabei wurden sowohl sie als auch ihr 58-jähriger Beifahrer schwer verletzt.

Während sich der Beifahrer selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde die Autofahrerin eingeklemmt. Die Einsatzkräfte ermitteln nun gegen die 57-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nach Unfall auf A9: Rund eine Stunde Vollsperrung

Wie die dpa berichtete, sperrten die Einsatzkräfte den Abschnitt der A9 nach dem Unfall für 45 Minuten. Der rechte Fahrstreifen wurde erst nach einigen Stunden wieder für weitere Fahrzeuge freigegeben. Erst am Dienstag brannte ein Wohnmobil auf der A8 vollständig aus und sorgte für erhebliche Verzögerungen auf der Strecke.

Während der Ferienzeit kommt es zu deutlich mehr Verkehr und Staus auf Bayerns Autobahnen. Autofahrer müssen sich insgesamt auf längere Fahrtzeiten einstellen. Gerade bei Staus kommt es dann auf die Rettungsgasse an.