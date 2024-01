Blitzeis-Warnung für morgen: Erste Schulen sagen Präsenzunterricht ab

Am Mittwoch könnte es gefährlich glatt werden auf Bayerns Straßen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer "Gefahr für Leib und Leben". Erste Schulen haben den Präsenzunterricht abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwoch in ganz Bayern vor einer "Gefahr für Leib und Leben". Es bestehe hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Der DWD empfiehlt daher Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Zudem sollte man sich auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen einstellen.

Blitzeis-Warnung für Mittwoch in Bayern: Welche Schulen bleiben geschlossen?

Das hat auch Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler in Bayern, wie das bayerische Kultusministerium bekannt gab. Erste Schulen im Nürnberger Land haben den Präsenzunterricht für Mittwoch bereits abgesagt. Sie stellen stattdessen ein Unterrichtsangebot in Form des Distanzunterrichts zur Verfügung. Diese Schulen im oberen Pegnitztal sind betroffen:

Gesamtschule Neuhaus

Gesamtschule Velden-Hartenstein-Vorra

Gesamtschule Velden

Deutscher Wetterdienst warnt vor Blitzeis in der Nacht und am Mittwoch

Trifft Regen oder Nebel auf den gefrorenen Boden, gefriert das Wasser sofort und es bildet sich eine Eisschicht. Diese ist oft kaum zu erkennen. Die Gefahr von Blitzeis ist an schattigen Orten oder auf Brücken besonders hoch. Oft helfen dann auch Winterreifen, Antiblockiersystem, Elektronisches Stabilitätsprogramm oder auch Ketten nicht mehr. Bereits in der Nacht zum Dienstag kam es wegen Glätte und Schnee zu mehreren Unfällen in Bayern.

Der DWD rechnet bereits in der Nacht zum Mittwoch zunächst in Teilen Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns mit gefrierendem Regen, der sich tagsüber schnell bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen ausweitet. Im westlichen Unterfranken könnte sich durch große Niederschlagsmengen, die über Stunden andauern können, ein extremer Eisansatz an Gegenständen, Bäumen und Oberleitungen bilden. Die Warnung gilt teilweise bis Donnerstagmorgen.

